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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Игорь Шалимов: первый тайм в Саранске был лучшим для нас в сезоне
Наставник "Химок" Игорь Шалимов высказался о ничьей с "Мордовией" (1:1) в матче 16-го тура ФНЛ.
"Получились два разных тайма. Первая половина, пожалуй, была лучшей для нас в текущем сезоне. Мы полностью владели инициативой, контролировали мяч, создавали моменты, били пенальти… После перерыва встреча проходила совсем по иному сценарию. Хотя в раздевалке, разумеется, я говорил ребятам, чтобы не забывали о счете на табло и удержали победу. После перерыва мы мало владели мячом. Но зато грамотно оборонялись, не подпуская соперника близко к своим воротам. Плохо, что при этом не переходили в быстрые контратаки. Только оборонялись. Практически весь второй тайм. Отбирали мяч и опять его теряли. В результате, хозяева снова шли в позиционную атаку. Но мы держали под контролем. И тут вдруг у "Мордовии" прошла контратака четыре против трех! Не представляю, как такое могло случиться?! Как мы могли оставить позади трех защитников против четырех атакующих футболистов соперника. Безобразие какое-то. Где находились опорники? Нельзя пропускать такие контратаки, это смерти подобно. А в концовке мы еще и отскочили. Попади Владимир Обухов со штрафного в цель, точно бы проиграли. В итоге — 1:1. Это уже шестая для нас ничья в сезоне. В 8 матчах подряд не можем добиться успеха", - цитирует Шалимова stolica-s.su.
"Получились два разных тайма. Первая половина, пожалуй, была лучшей для нас в текущем сезоне. Мы полностью владели инициативой, контролировали мяч, создавали моменты, били пенальти… После перерыва встреча проходила совсем по иному сценарию. Хотя в раздевалке, разумеется, я говорил ребятам, чтобы не забывали о счете на табло и удержали победу. После перерыва мы мало владели мячом. Но зато грамотно оборонялись, не подпуская соперника близко к своим воротам. Плохо, что при этом не переходили в быстрые контратаки. Только оборонялись. Практически весь второй тайм. Отбирали мяч и опять его теряли. В результате, хозяева снова шли в позиционную атаку. Но мы держали под контролем. И тут вдруг у "Мордовии" прошла контратака четыре против трех! Не представляю, как такое могло случиться?! Как мы могли оставить позади трех защитников против четырех атакующих футболистов соперника. Безобразие какое-то. Где находились опорники? Нельзя пропускать такие контратаки, это смерти подобно. А в концовке мы еще и отскочили. Попади Владимир Обухов со штрафного в цель, точно бы проиграли. В итоге — 1:1. Это уже шестая для нас ничья в сезоне. В 8 матчах подряд не можем добиться успеха", - цитирует Шалимова stolica-s.su.
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