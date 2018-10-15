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Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
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Тренер ФК "Звезда": все мы бухаем и деремся. Теперь всех в тюрьму сажать? Просто цирк

Старший тренер футбольного клуба "Звезда" Алексей Попов прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Все мы ошибаемся, все мы бухаем и дерёмся, что-то никто в тюрьму из-за этого не попадает. А тут такой непонятный резонанс, два футболиста, которые потом и кровью деньги зарабатывают, не воруют их и не отбирают, их проклинают и считают врагами народа — это тоже не дело.

Да, они совершили проступок и должны за него понести соответствующее наказание, но то, что сейчас происходит, — это цирк, в нашей стране который продолжается уже на протяжении 20-30 лет", — сказал Попов.

"Эхо Перми"
Теги: Кокорин Мамаев Амкар
Сегодня, 15:15
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(7)
#16  molot327  Москва (Сегодня, 16:50)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dima0501
Свободу Кокорину с Мамаевым!

Долой Кокорино-Мамаевщину!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#15  Сибирячок   (Сегодня, 16:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Чиновников такого ранга не бьёте, вот и сходит с рук. Если бы КокоМама не пизданули Пака, то про водителя вообще никто и не узнал бы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#14  sumzzz  Калининград (Сегодня, 16:43)
  • -1
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online
Болеет за:
«Рубин»
Никто не попадает??? А ничего что за последние годы множество спортсменов оказались за решеткой из-за нанесения тяжких телесных (с прискорбными последствиями и без) в пьяных драках?
Человека публично унизили и нанесли увечия!!! С какого эти полудурки должны остаться без наказания???
Да, казнить их не за что, но они должны понести наказание адекватное содеянному! Я бы (но я не решаю, а зря) лишил их имущества в пользу государства в обмен на свободу, как это делают в нормальных странах.

...так-то у нас сажают и за мешок картошки и за кражу продуктов ради того, чтобы не сдохнуть с голода.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#13  dima0501   (Сегодня, 16:36)
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  •  (2)
online

Свободу Кокорину с Мамаевым!
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#12  ajax101  Москва (Сегодня, 16:27)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цирк устроили Кокорин и Мамаев! Только очень многим было не смешно!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#11  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 16:00)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Развелось как мошкары летом футболистов больных на голову и все пыжатся высказаться, без адекватной оценки произошедших хулиганских преступлений в составе группы.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#10  filin89  Коми Африка (Сегодня, 15:52)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Где он там драку-то увидел? Там бандой одного пи3дят! Это уже не драка. И что значит все? Все мы собираемся толпой и на одного человека налетаем?? Ну и дoлбaeб этот тренер...
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#9  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 15:47)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Да, они совершили проступок и должны за него понести соответствующее наказание,

Вот это дело, а то что ты бухаешь и дерешься никого не волнует.
Вот когда в суд на тебя подадут, тогда и допекаешь, можно было или нельзя.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#8  Realist2000   (Сегодня, 15:39)
  • +2
  •  (10)

Очередной дебил вылез.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#7  Barmaley   (Сегодня, 15:36)
  • +2
  •  (2)

Насчет пота не знаю. А вот машина журналистки точно вся в крови была. Сажают не тех кто ворует и дерется, а тех кто попадается. Как один авторитет говорил в фильме:" Сесть сумеет любой дурак, а ты попробуй не сесть." А в советское время такая сказка была в СССР. Было у отца три сына. Первый умный, второй ни так ни сяк, а третий - футболист.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#6  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:34)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
хочешь подраться, не вопрос! выходи на ринг и нет проблем! но ты же сyка зассышь, даже со мной на ринг выйти! не говоря, уже про молодых крепких ребят!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#5  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 15:33)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да, они совершили проступок и должны за него понести соответствующее наказание

Ну так сидя в СИЗО, с*ка, они и несут за него соответствующее наказание!!!!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#4  Крепкий Мужской Друг  страна одних братьев (Сегодня, 15:30)
  • -8
  •  (10)

... потом блюем,ссым,падаем и спим.Ра-си-я.
"Эхо Перми"


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футбол в моем сердце
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
#3  Sasha12066   (Сегодня, 15:29)
  • +7
  •  (9)

два футболиста, которые потом и кровью деньги зарабатывают


Сильно сказано. Я аж прослезился.


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"Бразильцу дашь с утра стакан водки – помрет. А русскому человеку только полегчает…"©
Регистрация: 21.07.2007 [жалоба]
#2  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 15:25)
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
все мы бухаем и дерёмся

Хорошая, наверное, у них команда :)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#1  casabl   (Сегодня, 15:23)
  • +6
  •  (12)

Бухай, дерись. Будет заява , и ты сядешь.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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