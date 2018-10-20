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Евсеев против Радимова. Анонс 17-го тура ФНЛ
В субботу пройдет 17-й тур ФНЛ. Rusfootball.info акцентирует внимание на самых интересных событиях футбольной субботы в первом дивизионе.
«Томь» в игре
Главная сенсация сезона – это великолепное выступление «Томи». Василию Баскакову удалось исправить ошибки Валерия Петракова и сделать боеспособный коллектив. Команда без денег показывает самый привлекательный футбол в лиге и идет в лидерах. Понятно было, что долго так не могло продолжаться. Терпение игроков все же иссякло, и они начали протестовать. Так прошлый матч начался позже запланированного времени. Это все же повлияло на руководство. Сергей Зуйков заверил, что стороны пришли к компромиссу и в течении двух недель футболисты получат свои зарплаты. Остается открытым вопрос: продолжат ли томичи в таком темпе уже с деньгами. Российский футбол знает много историй, когда без денег команды клубы играют намного лучше. Узнаем об этом через пару недель, а пока предстоит гостевая проверка с одним из лидеров сезона – курским «Авангардом»
А вот в «Балтике» все хуже
«Балтика» - это уже главное разочарование сезона. Клуб набрал сильный состав по меркам ФНЛ, есть несколько сбитых летчиков из Премьер-лиги. Но зарплаты там не платят точно также, как и в «Томи». Однако результат прямо противоположен. Не помогла даже смена тренера. «Балтика». Ко всем проблемам добавилось преследование генерального директора Тимура Лепсая за долги перед футболистами. Хватило всего одной новости, чтобы зарплаты игрокам начали выплачивать. Возможно, это как-то повлияет на игру команды. В субботу калининградцы сыграют закончат в первом круге противостояния с молодежными командами. До этого было два поражения и победа над «Зенитом-2». Если бы в начале турнира «Краснодар-2» был фаворитом этой пары, то сейчас южане сбавили обороты. Краснодар последний раз увозил три очка только в конце августа.
Евсеев против Радимова
Большие надежды возлагало руководство на Вадима Евсеева, когда приглашало его после неудач. Довольный сильный состав по меркам первой лиги никак не сказывается на результатах. Одна победа за два месяца пока никак не сказывается на положении рулевого СКА. Хабаровчане находится в зоне вылета, но по-прежнему близки к зоне стыков. Бить тревогу можно начинать, если в эти выходные они уступят аутсайдеру сезона – «Зениту-2». Питерцы после возвращения Радимова прибавили в организованности, но этого все еще мало, чтобы добиваться результата. Но зато у них есть шанс похоронить перспективы наставника СКА.
Ротор на ходу
В волгоградский «Ротор» вернулся Олег Веретенников (в тренерский штаб) - и это положительно сказалось на результаты. Волгоградцы привезли из Хабаровска три очка и продлили свою беспроигрышную серию. Серия неудач в стартовых турах пока не дает «Ротору» забраться на лидирующие позиции. Но, если все продолжится в таком же темпе, то мы увидим клуб в зоне стыков уже в начале ноября. Чтобы это случилось для начала нужно победить дома «Мордовию». Это очень крепкий соперник, который уже четыре матча подряд огорчает хозяев. Легко точно не будет.
Битва молодежи
Отгремели матчи молодежных команд. Все «спартаковцы» вернулись после провала с Австрией. Теперь все их мысли будут заняты только ФНЛ. Красно-белые в отсутствии лидеров проиграли «Тамбову». Реабилитироваться перед болельщиками можно будет с «Чертаново». У московской команды сейчас самый сложный период в сезоне: пять поражений подряд, одно из них были жесткие 2-6 от «Сочи». На данном этапе для спартаковцев это хороший соперник для пополнения копилки очков.
17-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
«Томь» в игре
Главная сенсация сезона – это великолепное выступление «Томи». Василию Баскакову удалось исправить ошибки Валерия Петракова и сделать боеспособный коллектив. Команда без денег показывает самый привлекательный футбол в лиге и идет в лидерах. Понятно было, что долго так не могло продолжаться. Терпение игроков все же иссякло, и они начали протестовать. Так прошлый матч начался позже запланированного времени. Это все же повлияло на руководство. Сергей Зуйков заверил, что стороны пришли к компромиссу и в течении двух недель футболисты получат свои зарплаты. Остается открытым вопрос: продолжат ли томичи в таком темпе уже с деньгами. Российский футбол знает много историй, когда без денег команды клубы играют намного лучше. Узнаем об этом через пару недель, а пока предстоит гостевая проверка с одним из лидеров сезона – курским «Авангардом»
А вот в «Балтике» все хуже
«Балтика» - это уже главное разочарование сезона. Клуб набрал сильный состав по меркам ФНЛ, есть несколько сбитых летчиков из Премьер-лиги. Но зарплаты там не платят точно также, как и в «Томи». Однако результат прямо противоположен. Не помогла даже смена тренера. «Балтика». Ко всем проблемам добавилось преследование генерального директора Тимура Лепсая за долги перед футболистами. Хватило всего одной новости, чтобы зарплаты игрокам начали выплачивать. Возможно, это как-то повлияет на игру команды. В субботу калининградцы сыграют закончат в первом круге противостояния с молодежными командами. До этого было два поражения и победа над «Зенитом-2». Если бы в начале турнира «Краснодар-2» был фаворитом этой пары, то сейчас южане сбавили обороты. Краснодар последний раз увозил три очка только в конце августа.
Евсеев против Радимова
Большие надежды возлагало руководство на Вадима Евсеева, когда приглашало его после неудач. Довольный сильный состав по меркам первой лиги никак не сказывается на результатах. Одна победа за два месяца пока никак не сказывается на положении рулевого СКА. Хабаровчане находится в зоне вылета, но по-прежнему близки к зоне стыков. Бить тревогу можно начинать, если в эти выходные они уступят аутсайдеру сезона – «Зениту-2». Питерцы после возвращения Радимова прибавили в организованности, но этого все еще мало, чтобы добиваться результата. Но зато у них есть шанс похоронить перспективы наставника СКА.
Ротор на ходу
В волгоградский «Ротор» вернулся Олег Веретенников (в тренерский штаб) - и это положительно сказалось на результаты. Волгоградцы привезли из Хабаровска три очка и продлили свою беспроигрышную серию. Серия неудач в стартовых турах пока не дает «Ротору» забраться на лидирующие позиции. Но, если все продолжится в таком же темпе, то мы увидим клуб в зоне стыков уже в начале ноября. Чтобы это случилось для начала нужно победить дома «Мордовию». Это очень крепкий соперник, который уже четыре матча подряд огорчает хозяев. Легко точно не будет.
Битва молодежи
Отгремели матчи молодежных команд. Все «спартаковцы» вернулись после провала с Австрией. Теперь все их мысли будут заняты только ФНЛ. Красно-белые в отсутствии лидеров проиграли «Тамбову». Реабилитироваться перед болельщиками можно будет с «Чертаново». У московской команды сейчас самый сложный период в сезоне: пять поражений подряд, одно из них были жесткие 2-6 от «Сочи». На данном этапе для спартаковцев это хороший соперник для пополнения копилки очков.
17-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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