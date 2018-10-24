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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Нижний Новгород" уже третий. Обзор 18-го тура ФНЛ
Если вам не так интересны еврокубки, то самое время посмотреть, как прошел midweek в ФНЛ. А там "Нижний Новгород" Дмитрия Черышева как-то совсем незаметно вынырнул на третью строчку в таблице. Лидеры все те же - "Томь" без денег и "Тамбов"
"Тамбов" вынес "Химки"
Повезло Шалимову, что в прошлом туре его команде противостояла мертвая "Тюмень" (победа в Кубке России над ЦСКА не должна вводить в заблуждение - в ФНЛ "Тюмень" мучается вместо того, чтобы играть в футбол), и благодаря странному пенальти удалось взять три очка. Реальный класс нынешних "Химок" проявился во встрече с одним из лидеров - "Тамбов" отправил в ворота Дмитрия Хомича три безответных мяча. Причем два гола забили бывшие игроки упомянутой выше "Тюмени" - Хасан Мамтов и Данил Кленкин. Еще один мяч на счету Антона Килина. Шалимов идет на 13-м месте в таблице.
"Томь" дома обыграла "Шинник"
Для гостей матч не задался с самого начала - уже на третьей минуте ворота Яшина с пенальти распечатал Зуйков. После этого "Шинник" сумел родить только два удара в створ. На фоне беззубой игры команды Побегалова "Томь" на классе держала преимущество, а на 89-й минуте окончательный результат установил Клещенко. "Томь" побеждает даже без Алексея Шумских, который сломался до конца года - на счету мощного центрдефа уже 3 гола в этом сезоне, да и вообще Шумских сейчас является одним из лучших ЦЗ лучшей лиги мира.
"Краснодар-2" проигрывает
Без голкипера Сафонова, Сулейманова и Игнатьева, но с Уткиным "Краснодар-2" дома проиграл "Нижнему Новгороду". Причем встреча получилась равной - по ударам в створ команда Пикущака перебила команду Черышева 8:6, но очень уверенно в рамке ворот смотрелся Артур Анисимов. А вот сменщик Сафонова Денис Адамов пропустил дважды - на 30-й минуте от Делькина и от Абрамова на 63-й. "Нижний Новгород" копит прагматичные победы и перемещается уже на третье место в таблице. Такой вот размеренный и стабильный прогресс.
"Луч" упускает победу над "Спартаком-2"
Удивительно было видеть такой бодрый "Луч" на выезде, но почти сумела команда из Владивостока взять три очка в матче со "Спартаком-2". Встреча получилась очень бодрой, что, в принципе, редкость для midweek-туров ФНЛ. Все началось с гола Пантелеева - хавбек вновь продемонстрировал свой мощный удар и с линии штрафной распечатал ворота Котлярова. "Луч" быстро переломил ход матча - сначала забил Машнев после прорыва Павленко по флангу, а сразу после перерыва гостей вперед вывел Замалиев. Для победы "Лучу" не хватило концентрации - в самой концовке гости упустили Павла Маслова, который довел мяч до Пантелеева. Полузащитник отрезал всю оборону гостей одной передачей, и Нимели нужно было просто послать мяч в сетку ворот. Что он и сделал.
"Сочи" был сильнее "Авангарда"
Вот кто реально слегка утратил позиции - это команда из Курска. "Сочи" после пинка Точилина снова начал побеждать и дома справился с финалистом Кубка России. Хозяева имели огромное преимущество - 9:3 по ударам в створ, 60% владения мячом, так что гол Песегова на 83-й минуте выглядел вполне логичным исходом. "Сочи" набирает уверенный ход, а вот "Авангард" уже в который раз буксует на самых подходах к зоне стыковых матчей.
Умяров и Глушенков приносят победу "Чертаново"
Не так давно московский "Спартак" подписал двух игроков "Чертаново" - Умярова и Глушенкова. Вот именно они и стали авторами голов в ворота Дмитрия Кортнева в матче с воронежским "Факелом". Причем команда из Воронежа смотрелась очень мощно - мяч не лез в ворота, а в самых опасных ситуациях "Чертаново" выручал голкипер. Но "Факел" хватило только на гол Мануковского.
Замес в Хабаровске
В матче "СКА-Хабаровск" - "Балтика" все было относительно спокойно до 48-й минуты, когда Дедечко с пенальти от души влепил в перекладину. Минут 15 спустя команды полезли стенка на стенку - главными виновниками оказались голкипер хабаровчан Опарин и форвард "Балтики" Дядюн. Вратарь хозяев влетел прямой ногой в соперника, случилась потасовка и оба отправились принимать душ чуть раньше партнеров. С пенальти сумел отличиться Шаваев, но "СКА-Хабаровск" быстро сравнял счет - Хомуха оказался круче всех при розыгрыше штрафного. Насыщенный событиями матч и итоговая ничья - неплохо для ФНЛ.
Другие матчи тура
"Тюмень" в фирменном унылом стиле дома проиграла "Ротору" 0:1, "Мордовия" одержала предсказуемую победу над главным поставщиком очков в ФНЛ (это "Зенит-2", если что) 1:0, ну и "Сибирь" дома уступила неуступчивому "Армавиру" 0:1.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
"Тамбов" вынес "Химки"
Повезло Шалимову, что в прошлом туре его команде противостояла мертвая "Тюмень" (победа в Кубке России над ЦСКА не должна вводить в заблуждение - в ФНЛ "Тюмень" мучается вместо того, чтобы играть в футбол), и благодаря странному пенальти удалось взять три очка. Реальный класс нынешних "Химок" проявился во встрече с одним из лидеров - "Тамбов" отправил в ворота Дмитрия Хомича три безответных мяча. Причем два гола забили бывшие игроки упомянутой выше "Тюмени" - Хасан Мамтов и Данил Кленкин. Еще один мяч на счету Антона Килина. Шалимов идет на 13-м месте в таблице.
"Томь" дома обыграла "Шинник"
Для гостей матч не задался с самого начала - уже на третьей минуте ворота Яшина с пенальти распечатал Зуйков. После этого "Шинник" сумел родить только два удара в створ. На фоне беззубой игры команды Побегалова "Томь" на классе держала преимущество, а на 89-й минуте окончательный результат установил Клещенко. "Томь" побеждает даже без Алексея Шумских, который сломался до конца года - на счету мощного центрдефа уже 3 гола в этом сезоне, да и вообще Шумских сейчас является одним из лучших ЦЗ лучшей лиги мира.
"Краснодар-2" проигрывает
Без голкипера Сафонова, Сулейманова и Игнатьева, но с Уткиным "Краснодар-2" дома проиграл "Нижнему Новгороду". Причем встреча получилась равной - по ударам в створ команда Пикущака перебила команду Черышева 8:6, но очень уверенно в рамке ворот смотрелся Артур Анисимов. А вот сменщик Сафонова Денис Адамов пропустил дважды - на 30-й минуте от Делькина и от Абрамова на 63-й. "Нижний Новгород" копит прагматичные победы и перемещается уже на третье место в таблице. Такой вот размеренный и стабильный прогресс.
"Луч" упускает победу над "Спартаком-2"
Удивительно было видеть такой бодрый "Луч" на выезде, но почти сумела команда из Владивостока взять три очка в матче со "Спартаком-2". Встреча получилась очень бодрой, что, в принципе, редкость для midweek-туров ФНЛ. Все началось с гола Пантелеева - хавбек вновь продемонстрировал свой мощный удар и с линии штрафной распечатал ворота Котлярова. "Луч" быстро переломил ход матча - сначала забил Машнев после прорыва Павленко по флангу, а сразу после перерыва гостей вперед вывел Замалиев. Для победы "Лучу" не хватило концентрации - в самой концовке гости упустили Павла Маслова, который довел мяч до Пантелеева. Полузащитник отрезал всю оборону гостей одной передачей, и Нимели нужно было просто послать мяч в сетку ворот. Что он и сделал.
"Сочи" был сильнее "Авангарда"
Вот кто реально слегка утратил позиции - это команда из Курска. "Сочи" после пинка Точилина снова начал побеждать и дома справился с финалистом Кубка России. Хозяева имели огромное преимущество - 9:3 по ударам в створ, 60% владения мячом, так что гол Песегова на 83-й минуте выглядел вполне логичным исходом. "Сочи" набирает уверенный ход, а вот "Авангард" уже в который раз буксует на самых подходах к зоне стыковых матчей.
Умяров и Глушенков приносят победу "Чертаново"
Не так давно московский "Спартак" подписал двух игроков "Чертаново" - Умярова и Глушенкова. Вот именно они и стали авторами голов в ворота Дмитрия Кортнева в матче с воронежским "Факелом". Причем команда из Воронежа смотрелась очень мощно - мяч не лез в ворота, а в самых опасных ситуациях "Чертаново" выручал голкипер. Но "Факел" хватило только на гол Мануковского.
Замес в Хабаровске
В матче "СКА-Хабаровск" - "Балтика" все было относительно спокойно до 48-й минуты, когда Дедечко с пенальти от души влепил в перекладину. Минут 15 спустя команды полезли стенка на стенку - главными виновниками оказались голкипер хабаровчан Опарин и форвард "Балтики" Дядюн. Вратарь хозяев влетел прямой ногой в соперника, случилась потасовка и оба отправились принимать душ чуть раньше партнеров. С пенальти сумел отличиться Шаваев, но "СКА-Хабаровск" быстро сравнял счет - Хомуха оказался круче всех при розыгрыше штрафного. Насыщенный событиями матч и итоговая ничья - неплохо для ФНЛ.
Другие матчи тура
"Тюмень" в фирменном унылом стиле дома проиграла "Ротору" 0:1, "Мордовия" одержала предсказуемую победу над главным поставщиком очков в ФНЛ (это "Зенит-2", если что) 1:0, ну и "Сибирь" дома уступила неуступчивому "Армавиру" 0:1.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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