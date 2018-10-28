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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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18:23
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (13)
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (13)
17:14
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (2)
Массимо Каррера приехал на матч юрмальского "Спартака", фанаты провели акцию поддержки тренера (2)
17:00
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (34)
Денис Глушаков вместе со "Спартаком" отправился в Казань, Зе Луиш и Адриано остались в Москве (34)
16:21
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
16:15
"Витесс" Слуцкого победил "Фортуну Сит", игрок его команды забил гол ударом через себя (видео) (17)
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16:08
"Хетафе" обыграл "Бетис"
"Хетафе" обыграл "Бетис"
15:05
Александр Егоров: с высказываниями Семшова о судьях пускай разбирается комитет РФС по этике (1)
Александр Егоров: с высказываниями Семшова о судьях пускай разбирается комитет РФС по этике (1)
"Нижний Новгород" уступил "СКА-Хабаровск"
ФНЛ
19 тур
"Нижний Новгород" – "СКА-Хабаровск" 0:1
Голы: Секульский, 61
"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Абазов, Гогличидзе, Абрамов, Сапета (Фомин, 56), Игнатович (Сергеев, 76), Палиенко (Нежелев, 68), Симанов (Скворцов, 58), Аюпов, Делькин
"СКА-Хабаровск": Генералов, Гарбуз, Приндета, Хомуха, Зайцев, Алейник (Базелюк, 82), Квеквескири, Кабутов, Карасев, Кабаев, Секульский (Ненахов, 69)
Предупреждения: Палиенко, 41, Морозов, 45, Абазов, 59, Аюпов, 68, Приндета, 79
ФНЛ
19 тур
"Химки" – "Чертаново" 3:2
Голы: Алиев, 19, Зиньковский, 30 (пен.), Глушенков, 43, Белоус, 68, 88
"Химки": Хомич, Филин, Данилкин, Смирнов, Петрусёв, Корян (Белоус, 66), Мостовой, Рязанцев, Нетфуллин, Боженов, Алиев
"Чертаново": Радионов, Солдатенков, Бартасеви, Паршиков, Глушенков (Колесниченко, 83), Умяров, Горшков, Витюгов, Ежов (Майрович, 90), Зиньковский, Сарвели (Цыпченко, 77)
Предупреждения: Петрусёв, 26, Бартасевич, 32, Ежов, 75, Цыпченко, 89
19 тур
"Нижний Новгород" – "СКА-Хабаровск" 0:1
Голы: Секульский, 61
"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Абазов, Гогличидзе, Абрамов, Сапета (Фомин, 56), Игнатович (Сергеев, 76), Палиенко (Нежелев, 68), Симанов (Скворцов, 58), Аюпов, Делькин
"СКА-Хабаровск": Генералов, Гарбуз, Приндета, Хомуха, Зайцев, Алейник (Базелюк, 82), Квеквескири, Кабутов, Карасев, Кабаев, Секульский (Ненахов, 69)
Предупреждения: Палиенко, 41, Морозов, 45, Абазов, 59, Аюпов, 68, Приндета, 79
ФНЛ
19 тур
"Химки" – "Чертаново" 3:2
Голы: Алиев, 19, Зиньковский, 30 (пен.), Глушенков, 43, Белоус, 68, 88
"Химки": Хомич, Филин, Данилкин, Смирнов, Петрусёв, Корян (Белоус, 66), Мостовой, Рязанцев, Нетфуллин, Боженов, Алиев
"Чертаново": Радионов, Солдатенков, Бартасеви, Паршиков, Глушенков (Колесниченко, 83), Умяров, Горшков, Витюгов, Ежов (Майрович, 90), Зиньковский, Сарвели (Цыпченко, 77)
Предупреждения: Петрусёв, 26, Бартасевич, 32, Ежов, 75, Цыпченко, 89
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