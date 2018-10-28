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"Нижний Новгород" уступил "СКА-Хабаровск"

ФНЛ

19 тур

"Нижний Новгород" – "СКА-Хабаровск" 0:1

Голы: Секульский, 61

"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Абазов, Гогличидзе, Абрамов, Сапета (Фомин, 56), Игнатович (Сергеев, 76), Палиенко (Нежелев, 68), Симанов (Скворцов, 58), Аюпов, Делькин

"СКА-Хабаровск": Генералов, Гарбуз, Приндета, Хомуха, Зайцев, Алейник (Базелюк, 82), Квеквескири, Кабутов, Карасев, Кабаев, Секульский (Ненахов, 69)

Предупреждения: Палиенко, 41, Морозов, 45, Абазов, 59, Аюпов, 68, Приндета, 79

ФНЛ

19 тур

"Химки" – "Чертаново" 3:2

Голы: Алиев, 19, Зиньковский, 30 (пен.), Глушенков, 43, Белоус, 68, 88

"Химки": Хомич, Филин, Данилкин, Смирнов, Петрусёв, Корян (Белоус, 66), Мостовой, Рязанцев, Нетфуллин, Боженов, Алиев

"Чертаново": Радионов, Солдатенков, Бартасеви, Паршиков, Глушенков (Колесниченко, 83), Умяров, Горшков, Витюгов, Ежов (Майрович, 90), Зиньковский, Сарвели (Цыпченко, 77)

Предупреждения: Петрусёв, 26, Бартасевич, 32, Ежов, 75, Цыпченко, 89
Теги: Нижний Новгород СКА-Хабаровск
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