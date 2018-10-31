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Игорь Семшов оштрафован и дисквалифицирован за оскорбление судей

КДК огласил решение комитета в отношении главного тренера "Химика" Игоря Семшова, оскорбившего арбитров после матча 15-го тура ПФЛ с липецким "Металлургом" (0:1).

За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц после матча КДК принял решение оштрафовать Семшова на 15 тыс. рублей и дисквалифицировать его на четыре матча, три из них – условно-спортивные санкции. В случае очередного наказания эти три матча будут добавлены к новому наказанию", — передаёт слова главы КДК Артура Григорьянца "Чемпионат".
Теги: Семшов
Сегодня, 14:29
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#1  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 15:10)
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Болеет за:
ЦСКА
Правильно, они творят беспредел ,почти в каждом матче и ничего нельзя сказать. ..
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
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