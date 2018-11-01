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Минспорт Калининградской области назвал тяжелым финансовое положение "Балтики"

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко сообщила, что "Балтика" находится в тяжелом финансовом положении, прорабатываются пути выхода из него.

"В настоящее время "Балтика" продолжает выступление в чемпионате ФНЛ, команда лицензирована Российским футбольным союзом для выступления в текущем сезоне. Основными источниками финансирования "Балтики" являются спонсорские средства и средства от деятельности, приносящей доход. Также финансовую помощь клубу оказывает правительство Калининградской области. В связи с тяжелым финансовым положением "Балтики" руководство клуба в настоящее время прорабатывает вопрос по выходу из кризисной ситуации", - цитирует Ещенко ТАСС.
Теги: Балтика
Сегодня, 16:26
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#1  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 17:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Выход из тупиковых ситуаций с проблемными клубами России-продажа их арабским шейхам((((
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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