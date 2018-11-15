Хузин о судействе в матче с "Балтикой": отказываюсь от своих слов. Это не я был. Ха-ха

Главный тренер "Луча" Рустем Хузин после матча с "Балтикой" (2:0) отказался от своих слов, сказанных после матча с "Нижним Новгородом".Тогда Хузин посетовал на разное отношение к командам со стороны судей и предположил, что «Балтику» будут спасать из-за стадиона, построенного к ЧМ-2018.– Этого не было. Я не говорил. Не знаю, где вы нашли.– Ну это было, но я отказываюсь от своих слов. Это не я был. Ха-ха, – сказал Хузин.