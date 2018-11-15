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Хузин о судействе в матче с "Балтикой": отказываюсь от своих слов. Это не я был. Ха-ха

Главный тренер "Луча" Рустем Хузин после матча с "Балтикой" (2:0) отказался от своих слов, сказанных после матча с "Нижним Новгородом".

Тогда Хузин посетовал на разное отношение к командам со стороны судей и предположил, что «Балтику» будут спасать из-за стадиона, построенного к ЧМ-2018.

– Этого не было. Я не говорил. Не знаю, где вы нашли.

- На официальном сайте ФНЛ.

– Ну это было, но я отказываюсь от своих слов. Это не я был. Ха-ха, – сказал Хузин.

Sports.ru
Теги: Хузин Балтика
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#1  Батька   (Сегодня, 13:51)
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laughing
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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