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Анонс 23-го тура ФНЛ

В воскресенье пройдет предпоследний тур ФНЛ в 2018 году. Rusfootball.info по традиции с анонсом всего самого примечательного из лучшей лиги мира.











Выездное турне СКА

Сложно было предположить пару месяцев назад, что хабаровский СКА все-таки выберется из игрового кризиса и будет чуть ли не лучшей командой лиги на заключительном отрезке. Это при том, что хабаровчане в ноябре больше играют на выезде. Так, например, три последних встречи они играют за пределами Дальнего Востока. Первый матч закончился победой. В воскресенье предстоит встреча с одним из аутсайдеров лиги – «Сибирью». Армейцы уже в трех очках от зоны стыков. При удачном раскладе команда Евсеева может опередить перед Новым Годом, как Чертаново, так и других претендентов на четвертую строчку.

Матч тура

«Ротор» набрал хороший ход осенью, однако заданного темпа игроки из Волгограда не выдержали. В среду подопечные Роберта Евдокимова без шансов уступили соседям по турнирной таблице – «Сочи». Исправиться за поражение предстоит в игре с томичами. «Томь» проиграла в этом сезоне только трижды: «Балтика», «Нижний Новгород», «Тамбов». Пополнить этот список может «Ротор». Оптимизма хозяевам добавляет победа дома над курским «Авангардом», которые играют в схожей манере, что и гости из Сибири.

Дебютант против фаворита сезона

Вот уже второй год «Балтика» метит в Премьер-лигу. Стадион построен, вливаются деньги на сильных по меркам лиги футболистов, приглашаются специалисты из Премьер-лиги. В прошлом сезоне не хватило самую малость, чтобы опередить «Тамбов». В этом все крайне безнадежно. Не помогают даже Дядюн и Касаев. Калининградцы раз за разом уступают. Какие-то победы появляются после того, как покрывают хотя бы один месяц задолженности по зарплате. После победы над «Томью» можно было подумать, что вот-вот и команда оклемается. В среду случилось очередной поражение дома от «Луча». А «Чертаново» - полная противоположность: свои воспитанники, скромный бюджет, но команда занимает то место, о котором грезили руководители «Балтики» в начале сезона.

Под взором Кононова

В «Спартаке» закончился сериал с назначением нового тренера. Олег Кононов уже приступил к работе, а в среду посетил встречу «Спартака-2». Видимо, присутствие коуча основы воодушевила молодых игроков, и они реабилитировались за серию неудачных встреч, разгромив «Сибирь». Пока продолжаются игры сборных у Кононова есть шансы посетить и матч с «Шинником». Вполне вероятно, что кто-то и приглянется наставнику красно-белых. Пантелеев – пока главный кандидат на заявку в основу.

Тамбовский вояж

«Тамбов» в концовке сезона явно забуксовал. Сразу два поражения за неделю: от «Армавира» и «Краснодара-2». «Томь» воспользовалась осечкой конкурентов и вернула себе первую позицию. Исправить положение тамбовчане могут уже в воскресенье. Но для этого нужно победить «Нижний Новгород». У Дмитрия Черышева сейчас незавидное положение: четыре поражения кряду. Это может наложить определенный отпечаток на всю команду. А впереди ведь встреча с обоими лидерами.

23-й тур ФНЛ

Теги: СКА Спартак-2
Сегодня, 20:46
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#1  ADonskoi   (Сегодня, 21:16)
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В Нижнем, вероятно, решится судьба тренера Тамбова. Третье поражение кряду для лидера таблицы означает либо автоматическую отставку по-ярцевски, либо самостоятельно написанное заявление об уходе. Мол, устал, не тяну, приболел и так далее. Все зависит от воли и самоотдачи команды
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Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
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