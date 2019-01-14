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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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16:17
Дженнаро Гаттузо: будь моя воля, я пригласил бы Игуаина в гости, запер в комнате и раз в два-три часа кормил
Дженнаро Гаттузо: будь моя воля, я пригласил бы Игуаина в гости, запер в комнате и раз в два-три часа кормил
15:49
"Я останусь в клубе до самой смерти! Иди к черту!" - вице-президент "Фулхэма" послал фаната (1)
"Я останусь в клубе до самой смерти! Иди к черту!" - вице-президент "Фулхэма" послал фаната (1)
14:43
Олег Кононов - о Глушакове: он выходил в стартовом составе, потому что выиграл конкуренцию (11)
Олег Кононов - о Глушакове: он выходил в стартовом составе, потому что выиграл конкуренцию (11)
13:41
Дмитрий Шляхтин: "Крылья" покинуть еще некоторые футболисты - держать их только ради количества нет смысла
Дмитрий Шляхтин: "Крылья" покинуть еще некоторые футболисты - держать их только ради количества нет смысла
13:20
Радимов: Паредес - ключевой игрок "Зенита", но я не уверен, что у него получится в "Челси" (16)
Радимов: Паредес - ключевой игрок "Зенита", но я не уверен, что у него получится в "Челси" (16)
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Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование
Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование
ВРИО губернатора Курской области прокомментировал возможное исчезновение "Авангарда"
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт прокомментировал информацию о том, что "Авангард" может прекратить существование.
"У нас была возможность оплатить до конца прошлого года 39 миллионов рублей, но при условии, что будут предъявлены подтверждающие документы. Было предъявлено документов всего лишь на 24 миллиона рублей. Мы эти средства в одно касание оплатили. Параллельно мной был найден инвестор, который профинансировал в сумме 10 миллионов рублей проведение сборов в январе-феврале текущего года. Клуб на сегодняшний момент имеет возможность совершить сборы и на Кипре, и в Турции, и провести игры, которые планировались в январе-феврале", - цитирует Старовойта "Вести-Курск".
"У нас была возможность оплатить до конца прошлого года 39 миллионов рублей, но при условии, что будут предъявлены подтверждающие документы. Было предъявлено документов всего лишь на 24 миллиона рублей. Мы эти средства в одно касание оплатили. Параллельно мной был найден инвестор, который профинансировал в сумме 10 миллионов рублей проведение сборов в январе-феврале текущего года. Клуб на сегодняшний момент имеет возможность совершить сборы и на Кипре, и в Турции, и провести игры, которые планировались в январе-феврале", - цитирует Старовойта "Вести-Курск".
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