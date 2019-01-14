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ВРИО губернатора Курской области прокомментировал возможное исчезновение "Авангарда"

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт прокомментировал информацию о том, что "Авангард" может прекратить существование.

"У нас была возможность оплатить до конца прошлого года 39 миллионов рублей, но при условии, что будут предъявлены подтверждающие документы. Было предъявлено документов всего лишь на 24 миллиона рублей. Мы эти средства в одно касание оплатили. Параллельно мной был найден инвестор, который профинансировал в сумме 10 миллионов рублей проведение сборов в январе-феврале текущего года. Клуб на сегодняшний момент имеет возможность совершить сборы и на Кипре, и в Турции, и провести игры, которые планировались в январе-феврале", - цитирует Старовойта "Вести-Курск".
Теги: Авангард
Сегодня, 20:18
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#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:22)
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Не могу понять с какой радости регионы или области должны оплачивать из бюджета футбольные клубы. Футбол это не самая насущная проблема в России на которые должны выделятся бюджетные деньги


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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