Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|24
|47
|2
|Томь
|24
|46
|3
|Курск
|24
|42
|4
|Чертаново
|24
|38
|5
|Нижний Новгород
|24
|38
|6
|Сочи
|24
|38
|7
|Шинник
|24
|37
|8
|Краснодар-2
|24
|36
|9
|Спартак-2
|24
|35
|10
|Луч
|24
|35
|11
|Мордовия
|24
|34
|12
|СКА-Хабаровск
|24
|33
|13
|Химки
|24
|31
|14
|Факел
|24
|29
|15
|Ротор
|24
|28
|16
|Балтика
|24
|25
|17
|Армавир
|24
|25
|18
|Тюмень
|24
|24
|19
|Сибирь
|24
|20
|20
|Зенит-2
|24
|8
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Игроки "Луча" занимаются самостоятельно, задания расписаны в группе в "Вотсаппе"
Спортивный директор "Луча" Андрей Скорочкин рассказал о финансовых проблемах клуба, а также заявил, что футболисты команды в настоящий момент тренируются самостоятельно.
"У меня нет никакой информации о финансовых поступлениях в "Луч". Хотелось бы продолжить выступление, но решаем не мы. Наш главный спонсор и так выделил достаточно много денег за год, мы весь год жили на них, поэтому не могу сказать, будет ли ещё финансовая помощь.
Сейчас игроки поддерживают физическую форму самостоятельно. У нас есть группа в "Вотсаппе", где расписаны задания, которые нужно выполнять. Те, на кого есть спрос, улетели с командами на сбор. Мы попросили пока не расторгать с нами контракты, надеясь, что у нас получится выступать дальше", - цитирует Скорочкина "Чемпионат.сом".
"У меня нет никакой информации о финансовых поступлениях в "Луч". Хотелось бы продолжить выступление, но решаем не мы. Наш главный спонсор и так выделил достаточно много денег за год, мы весь год жили на них, поэтому не могу сказать, будет ли ещё финансовая помощь.
Сейчас игроки поддерживают физическую форму самостоятельно. У нас есть группа в "Вотсаппе", где расписаны задания, которые нужно выполнять. Те, на кого есть спрос, улетели с командами на сбор. Мы попросили пока не расторгать с нами контракты, надеясь, что у нас получится выступать дальше", - цитирует Скорочкина "Чемпионат.сом".
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