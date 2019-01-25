ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Курск 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Игроки "Луча" занимаются самостоятельно, задания расписаны в группе в "Вотсаппе"

Спортивный директор "Луча" Андрей Скорочкин рассказал о финансовых проблемах клуба, а также заявил, что футболисты команды в настоящий момент тренируются самостоятельно.

"У меня нет никакой информации о финансовых поступлениях в "Луч". Хотелось бы продолжить выступление, но решаем не мы. Наш главный спонсор и так выделил достаточно много денег за год, мы весь год жили на них, поэтому не могу сказать, будет ли ещё финансовая помощь.

Сейчас игроки поддерживают физическую форму самостоятельно. У нас есть группа в "Вотсаппе", где расписаны задания, которые нужно выполнять. Те, на кого есть спрос, улетели с командами на сбор. Мы попросили пока не расторгать с нами контракты, надеясь, что у нас получится выступать дальше", - цитирует Скорочкина "Чемпионат.сом".
Теги: Луч-Энергия
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