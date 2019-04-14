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Тамбов
Томь
Сочи
Авангард
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Чертаново
Шинник
Ротор
Краснодар-2
Химки
Мордовия
Луч
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Факел
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Сибирь
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Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 31 61
2 Томь 31 56
3 Сочи 31 55
4 Авангард 30 50
5 Нижний Новгород 31 49
6 СКА-Хабаровск 31 48
7 Чертаново 31 47
8 Шинник 31 46
9 Ротор 31 45
10 Краснодар-2 30 44
11 Химки 31 39
12 Мордовия 31 39
13 Луч 31 39
14 Спартак-2 31 38
15 Факел 31 36
16 Балтика 31 35
17 Армавир 31 30
18 Сибирь 31 26
19 Тюмень 31 22(-6)
20 Зенит-2 31 19
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Александр Точилин: "Сочи" на расстоянии вытянутой руки от прямой путёвки в Премьер-Лигу

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал победу в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги над "Тамбовом".

"Очень важная для нас игра. С точки зрения турнирной таблицы крайне важно было сделать этот шаг — теперь мы на расстоянии вытянутой руки, одного единственного очка от прямой путёвки в Премьер-Лигу. Я доволен своими ребятами и тем, как они выполнили установку. Счёт говорит о многом. Ну а "Тамбову" хочется пожелать удачи и решения своих задач", - цитирует Точилина пресс-служба ФНЛ.
Теги: Точилин Сочи
Сегодня, 12:07
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#5  сын кубани  краснодар (Сегодня, 13:01)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Kytarba,
ты пля когда курить куйню перестанешь, бомбила, кури че нибудь растительное, брось эту химию!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#4  Kytarba  Сочи (Сегодня, 12:57)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: сын кубани
давайте выходите в ПЛ, будет дерби новое, стадион и Галицкому будет куда воспитанников пристроить! Сочи (Лазаревское) -его родина

)) Сынуля пля,когда же ты вырастишь ,когда у тебя мозги появятся или так и помрешь дураком.Галицкий потому пристроит в Сочи воспитанников ,что он сам родом из Сочи? laughing Если допустим какие то деловые отношение у владельца "Краснодара" с владельцем клуба "Сочи",причем здесь откуда родом сам Галицкий. И что значит пристроит.Академия Галицкого это большой бизнес ,вложены огромные деньги. Возврат и заработать денег это продажа футболистов академии..Ну опять же все тупые ,как ты так и не вышли из прошлой жизни Советского Союза.

Цитата: Sergeevich
Хотелось бы ещё Чертаново в ПЛ увидеть.


Да. ,я не смотрел не одну их игру, но по прессе и по мнению людей кому я доверяю очень интересная команда.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#3  Sergeevich   (Сегодня, 12:36)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хотелось бы ещё Чертаново в ПЛ увидеть.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#2  dreamcatcher   (Сегодня, 12:17)
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Мне очень интересно посмотреть этого тренера в РПЛ.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#1  сын кубани  краснодар (Сегодня, 12:10)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
давайте выходите в ПЛ, будет дерби новое, стадион и Галицкому будет куда воспитанников пристроить! Сочи (Лазаревское) -его родина


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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