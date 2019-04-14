Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|31
|61
|2
|Томь
|31
|56
|3
|Сочи
|31
|55
|4
|Авангард
|30
|50
|5
|Нижний Новгород
|31
|49
|6
|СКА-Хабаровск
|31
|48
|7
|Чертаново
|31
|47
|8
|Шинник
|31
|46
|9
|Ротор
|31
|45
|10
|Краснодар-2
|30
|44
|11
|Химки
|31
|39
|12
|Мордовия
|31
|39
|13
|Луч
|31
|39
|14
|Спартак-2
|31
|38
|15
|Факел
|31
|36
|16
|Балтика
|31
|35
|17
|Армавир
|31
|30
|18
|Сибирь
|31
|26
|19
|Тюмень
|31
|22(-6)
|20
|Зенит-2
|31
|19
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Александр Точилин: "Сочи" на расстоянии вытянутой руки от прямой путёвки в Премьер-Лигу
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал победу в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги над "Тамбовом".
"Очень важная для нас игра. С точки зрения турнирной таблицы крайне важно было сделать этот шаг — теперь мы на расстоянии вытянутой руки, одного единственного очка от прямой путёвки в Премьер-Лигу. Я доволен своими ребятами и тем, как они выполнили установку. Счёт говорит о многом. Ну а "Тамбову" хочется пожелать удачи и решения своих задач", - цитирует Точилина пресс-служба ФНЛ.
"Очень важная для нас игра. С точки зрения турнирной таблицы крайне важно было сделать этот шаг — теперь мы на расстоянии вытянутой руки, одного единственного очка от прямой путёвки в Премьер-Лигу. Я доволен своими ребятами и тем, как они выполнили установку. Счёт говорит о многом. Ну а "Тамбову" хочется пожелать удачи и решения своих задач", - цитирует Точилина пресс-служба ФНЛ.
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