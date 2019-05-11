Россия ФНЛ 2018/19 
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Сочи
Тамбов
Томь
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Чертаново
Шинник
Авангард
Краснодар-2
Химки
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Армавир
Факел
Балтика
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Сочи 35 67
2 Тамбов 35 67
3 Томь 35 60
4 Нижний Новгород 35 56
5 СКА-Хабаровск 35 55
6 Чертаново 35 54
7 Шинник 35 53
8 Авангард 34 52
9 Краснодар-2 34 48
10 Химки 35 47
11 Ротор 35 47
12 Спартак-2 35 45
13 Мордовия 35 44
14 Луч 35 41
15 Армавир 35 40
16 Факел 35 39
17 Балтика 35 38
18 Сибирь 35 30
19 Тюмень 35 24(-6)
20 Зенит-2 35 22
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Талалаев против своих. Анонс 36-го тура ФНЛ

В выходные пройдет 36-й тур ФНЛ. Rusfootball.info выделяет самые важные встречи.

В выходные пройдет 36-й тур ФНЛ. Rusfootball.info выделяет самые важные встречи.

За Мордву!

«Зенит-2» уже давно выбыл из борьбы за выживание и ждет решения относительно своего будущего от собственного руководства. Пока парни просто доигрывают сезон. А вот у «Мордовии» еще будущее неясно. Остается три тура. Внизу есть коллективы, которые могут догнать и отправить саранцев вновь бороздить просторы Урал-Поволжье. Впереди игры с мотивированной «Балтикой» и «Нижним Новгородом», поэтому с питерцами необходимо добиваться максимально результата, чтобы избежать нервотрепки на финише сезона.

Проверка «Краснодаром-2»

На прошлой неделе нижегородцы проиграли в гостях «Армавиру». Очередь на четвертую строчку по-прежнему большая, а играть осталось всего нечего. У Нижнего есть задел в один балл. У «Краснодара-2» турнирной мотивации уже нет никакой. Команда осела в середине турнирной таблицы. А в минувшие выходные победила впервые за пять игр. «Нижний» вряд ли будет повторять ошибки «Балтики» и, скорее всего, доведет матч до победы.

Талалаев против родного клуба

Андрей Талалаев провел два качественных сезона в «Тамбове». По сути сделал ту команду, которая сейчас находится на вершине турнирной таблицы, но летом не стал доводить дело до победного, а предпочел стажировку в Армении. Сейчас специалист выстраивает «Химки». Тамбвочане же при Григоряне потихоньку карабкаются в элиту неспешным ходом. Не сказать, что выдающие результаты, но этого хватает, чтобы не подпускать «Томь». Если гости одержат победу, то оформят выход в элиту.

Кризис «Балтики»

«Балтика» неплохо начинала весенний отрезок, но с апреля попала в глубочайшую игровую яму. Если раньше калининградцы были предпочтительнее «Армавира» и «Факела» в подземных гонках, то сейчас являются явными аутсайдерами. В субботу к ним пожалует хабаровский СКА, который будет явным фаворитом. Хабаровчане умело отдают мяч и играют от соперника, что приносит положительный исход. Для СКА путевка в стыки – до сих пор реальна.

Матчи тура

Ярославский «Шинник» из всех претендентов на четвертое вакантное место является андердогом. Казалось, что гонка для них закончится намного раньше, но коллектив Побегалова одерживает победы. И имеет неплохие шансы на игры с клубами РПЛ. В эту субботу им принимать томичей. Томск несколько недель назад сдался в борьбе за прямые путевки в элиту. И сейчас пытается удержать третье место. Победа над «Шинником» будет решающей для сибиряков. Они смогут готовиться спокойно несколько недель к стыковым играм.

Сочи в диком темпе продолжает штамповать победу за победой. Вряд ли в таком режиме южане упустят победу в турнире. Постараться помешать им может курский «Авангард», который крайне нестабилен, но имеет матч в запасе, пару очков отставания от Нижнего и матч дома с «Сочи». Поражение для курчан может означать конец погони за "Нижнем", если конкурент не допустит осечку.

36-й тур ФНЛ

Талалаев против своих. Анонс 36-го тура ФНЛ


Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Тамбов Сочи
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