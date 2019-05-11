Талалаев против своих. Анонс 36-го тура ФНЛ

В выходные пройдет 36-й тур ФНЛ. Rusfootball.info выделяет самые важные встречи.

В выходные пройдет 36-й тур ФНЛ.выделяет самые важные встречи.«Зенит-2» уже давно выбыл из борьбы за выживание и ждет решения относительно своего будущего от собственного руководства. Пока парни просто доигрывают сезон. А вот у «Мордовии» еще будущее неясно. Остается три тура. Внизу есть коллективы, которые могут догнать и отправить саранцев вновь бороздить просторы Урал-Поволжье. Впереди игры с мотивированной «Балтикой» и «Нижним Новгородом», поэтому с питерцами необходимо добиваться максимально результата, чтобы избежать нервотрепки на финише сезона.На прошлой неделе нижегородцы проиграли в гостях «Армавиру». Очередь на четвертую строчку по-прежнему большая, а играть осталось всего нечего. У Нижнего есть задел в один балл. У «Краснодара-2» турнирной мотивации уже нет никакой. Команда осела в середине турнирной таблицы. А в минувшие выходные победила впервые за пять игр. «Нижний» вряд ли будет повторять ошибки «Балтики» и, скорее всего, доведет матч до победы.Андрей Талалаев провел два качественных сезона в «Тамбове». По сути сделал ту команду, которая сейчас находится на вершине турнирной таблицы, но летом не стал доводить дело до победного, а предпочел стажировку в Армении. Сейчас специалист выстраивает «Химки». Тамбвочане же при Григоряне потихоньку карабкаются в элиту неспешным ходом. Не сказать, что выдающие результаты, но этого хватает, чтобы не подпускать «Томь». Если гости одержат победу, то оформят выход в элиту.«Балтика» неплохо начинала весенний отрезок, но с апреля попала в глубочайшую игровую яму. Если раньше калининградцы были предпочтительнее «Армавира» и «Факела» в подземных гонках, то сейчас являются явными аутсайдерами. В субботу к ним пожалует хабаровский СКА, который будет явным фаворитом. Хабаровчане умело отдают мяч и играют от соперника, что приносит положительный исход. Для СКА путевка в стыки – до сих пор реальна.Ярославский «Шинник» из всех претендентов на четвертое вакантное место является андердогом. Казалось, что гонка для них закончится намного раньше, но коллектив Побегалова одерживает победы. И имеет неплохие шансы на игры с клубами РПЛ. В эту субботу им принимать томичей. Томск несколько недель назад сдался в борьбе за прямые путевки в элиту. И сейчас пытается удержать третье место. Победа над «Шинником» будет решающей для сибиряков. Они смогут готовиться спокойно несколько недель к стыковым играм.Сочи в диком темпе продолжает штамповать победу за победой. Вряд ли в таком режиме южане упустят победу в турнире. Постараться помешать им может курский «Авангард», который крайне нестабилен, но имеет матч в запасе, пару очков отставания от Нижнего и матч дома с «Сочи». Поражение для курчан может означать конец погони за "Нижнем", если конкурент не допустит осечку.