Россия ФНЛ 2018/19 
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Сочи
Тамбов
Томь
Нижний Новгород
Шинник
Авангард
Чертаново
СКА-Хабаровск
Ротор
Краснодар-2
Химки
Спартак-2
Мордовия
Луч
Армавир
Факел
Балтика
Сибирь
Зенит-2
Тюмень
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Сочи 36 67
2 Тамбов 35 67
3 Томь 36 60
4 Нижний Новгород 36 59
5 Шинник 36 56
6 Авангард 35 55
7 Чертаново 36 55
8 СКА-Хабаровск 35 55
9 Ротор 36 50
10 Краснодар-2 35 48
11 Химки 35 47
12 Спартак-2 36 45
13 Мордовия 36 44
14 Луч 36 44
15 Армавир 36 40
16 Факел 36 40
17 Балтика 35 38
18 Сибирь 36 33
19 Зенит-2 36 25
20 Тюмень 36 24(-6)
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Новости партнеров

"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга"

"Урожай" обыграл "Машук-КМВ" в матче 27-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Юг".

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг"

27-й тур

"Спартак" (Владикавказ) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 1:1 (1:1)

Голы: Исаенко, 2 (0:1). Бибилов, 17 (1:1).

"Динамо" (Ставрополь) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:0 (1:0)

Гол: Абдоков, 45+2.

"Дружба" (Майкоп) - "Спартак" (Нальчик) - 0:2 (0:1)

Голы: Машуков, 5 - с пенальти (0:1). Хачиров, 83 (0:2).

Удаления: Хагур (Д), 9. Машуков (С), 22.

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Урожай" (Краснодар) - 1:2 (1:1)

Голы: Калмыков, 8 (0:1). Грузнов, 37 (1:1). Воронкин, 90+5 (1:2).
Теги: Урожай
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#1  кочегар  Кубань (Сегодня, 19:51)
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Болеет за:
«Локомотив»
Кубань, вставай прорвёмся-всё изменится
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
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