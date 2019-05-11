"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга"

"Урожай" обыграл "Машук-КМВ" в матче 27-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Юг".Первенство РоссииОлимп - ПФЛГруппа "Юг"27-й турИсаенко, 2 (0:1). Бибилов, 17 (1:1)."Динамо" (Ставрополь) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:0 (1:0)Гол: Абдоков, 45+2.: Машуков, 5 - с пенальти (0:1). Хачиров, 83 (0:2).Удаления: Хагур (Д), 9. Машуков (С), 22.Калмыков, 8 (0:1). Грузнов, 37 (1:1). Воронкин, 90+5 (1:2).