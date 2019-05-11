Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Сочи
|36
|67
|2
|Тамбов
|35
|67
|3
|Томь
|36
|60
|4
|Нижний Новгород
|36
|59
|5
|Шинник
|36
|56
|6
|Авангард
|35
|55
|7
|Чертаново
|36
|55
|8
|СКА-Хабаровск
|35
|55
|9
|Ротор
|36
|50
|10
|Краснодар-2
|35
|48
|11
|Химки
|35
|47
|12
|Спартак-2
|36
|45
|13
|Мордовия
|36
|44
|14
|Луч
|36
|44
|15
|Армавир
|36
|40
|16
|Факел
|36
|40
|17
|Балтика
|35
|38
|18
|Сибирь
|36
|33
|19
|Зенит-2
|36
|25
|20
|Тюмень
|36
|24(-6)
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"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга"
"Урожай" обыграл "Машук-КМВ" в матче 27-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Юг".
Первенство России
Олимп - ПФЛ
Группа "Юг"
27-й тур
"Спартак" (Владикавказ) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 1:1 (1:1)
Голы: Исаенко, 2 (0:1). Бибилов, 17 (1:1).
"Динамо" (Ставрополь) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:0 (1:0)
Гол: Абдоков, 45+2.
"Дружба" (Майкоп) - "Спартак" (Нальчик) - 0:2 (0:1)
Голы: Машуков, 5 - с пенальти (0:1). Хачиров, 83 (0:2).
Удаления: Хагур (Д), 9. Машуков (С), 22.
"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Урожай" (Краснодар) - 1:2 (1:1)
Голы: Калмыков, 8 (0:1). Грузнов, 37 (1:1). Воронкин, 90+5 (1:2).
Первенство России
Олимп - ПФЛ
Группа "Юг"
27-й тур
"Спартак" (Владикавказ) - "Краснодар-3" (Краснодар) - 1:1 (1:1)
Голы: Исаенко, 2 (0:1). Бибилов, 17 (1:1).
"Динамо" (Ставрополь) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:0 (1:0)
Гол: Абдоков, 45+2.
"Дружба" (Майкоп) - "Спартак" (Нальчик) - 0:2 (0:1)
Голы: Машуков, 5 - с пенальти (0:1). Хачиров, 83 (0:2).
Удаления: Хагур (Д), 9. Машуков (С), 22.
"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Урожай" (Краснодар) - 1:2 (1:1)
Голы: Калмыков, 8 (0:1). Грузнов, 37 (1:1). Воронкин, 90+5 (1:2).
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