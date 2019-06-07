Три игрока "Черноморца" отстранены на 3 года, гендиректор "Урожая" и тренер "Черноморца" – на год

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отстранить от футбольной деятельности генерального директора "Урожая" Дмитрия Градиленко, главного тренера "Черноморца" Хазрета Дышекова и троих игроков "Черноморца" Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова.

"За оказание воздействия на официальное лицо клуба с целью влияния на результат матча запретить генеральному директору "Урожая" Дмитрию Градиленко осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение года. За оказание воздействия на игроков с целью влияния на результат матча запретить главному тренеру "Черноморца" Хазрету Дышекову осуществлять любую футбольную деятельность в течение года.

Что касается игроков – за оказание воздействия на результат матча футболисты "Черноморца" Резникову, Пуляеву и Юдину запрещено осуществлять любую футбольную деятельность в течение трех лет. Вопрос об аннулировании результата матча приостановлен до завершения окончательной проверки РФС и МВД", - сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

"СЭ"
Теги: Черноморец Урожай
Сегодня, 13:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама