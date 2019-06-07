Три игрока "Черноморца" отстранены на 3 года, гендиректор "Урожая" и тренер "Черноморца" – на год

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отстранить от футбольной деятельности генерального директора "Урожая" Дмитрия Градиленко, главного тренера "Черноморца" Хазрета Дышекова и троих игроков "Черноморца" Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова."За оказание воздействия на официальное лицо клуба с целью влияния на результат матча запретить генеральному директору "Урожая" Дмитрию Градиленко осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение года. За оказание воздействия на игроков с целью влияния на результат матча запретить главному тренеру "Черноморца" Хазрету Дышекову осуществлять любую футбольную деятельность в течение года.Что касается игроков – за оказание воздействия на результат матча футболисты "Черноморца" Резникову, Пуляеву и Юдину запрещено осуществлять любую футбольную деятельность в течение трех лет. Вопрос об аннулировании результата матча приостановлен до завершения окончательной проверки РФС и МВД", - сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.