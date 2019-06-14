Защитник "Факела" Божин может перейти в "Торпедо"

Защитник воронежского "Факела" Сергей Божин может перейти в московское "Торпедо".Божин выступает за "Факел" с 2018 года.В сезоне-2018/19 "Факел" занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда из Воронежа набрала 41 очко. В 38 матчах сине-белые одержали 9 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.