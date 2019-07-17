Пресс-служба Басты сообщила о готовности рэпера помочь СКА

Рэпер Баста имеет большое желание и интерес помочь ростовскому футбольному клубу СКА. Об этом РБК сообщили в пресс-службе артиста.
Ранее стало известно, что Вакуленко стал организатором и де-факто руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА и привлек к реализации этой задачи инвесторов.
Ранее спортивным директором СКА был назначен Виктор Панченко, занимавший схожие по функционалу должности в ЦСКА, «Динамо» и «Локомотиве».
«Интерес и большое желание помочь ростовскому клубу есть. Василий хотел бы принять непосредственное участие в возрождении СКА и их возвращении в большую игру, но о каких-то конкретных действиях говорить пока преждевременно», — сообщили в пресс-службе.
Вакуленко уже оказывал материальную помощь клубу в 2018 году, чтобы СКА мог расплатиться с долгами. «В прошлом году Василий оказывал материальную помощь клубу из собственных средств, но эта мера была скорее реанимационной и позволила клубу погасить задолженность, но не является достаточной для установления устойчивой финансовой ситуации в клубе», — отметили в пресс-службе артиста.
Баста родился в Ростове-на-Дону и признавался, что болеет за московский ЦСКА и СКА, который в настоящее время выступает в первенстве ПФЛ — третьего по силе первенства России, зона «Юг».