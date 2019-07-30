Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы бывшего игрока "Авангарда" Вадима Стеклова, обвинил курский клуб в угрозах и махинациях.
"У еще недавнего финалиста Кубка России курского "Авангарда" тяжелая финансовая ситуация. До сих пор не выплачена заработная плата за апрель, май 2019 года, премиальные за весеннюю часть сезона-2018/19. После того, как начали заниматься финансовой отчетностью клуба, выяснилось, что есть начисления денежных средств, но нет выплат по ним. Есть двойная бухгалтерия: ведомости с одними и теми же номерами, но от разных дат и с разными суммами, одни и те же суммы по заработной плате, но в разных ведомостях от разных дат и так далее.
Обратились в клуб с претензией и просьбой предоставления документов. Связались с исполнительным директором клуба Андреем Лободой. Все запрошенные документы нам не предоставляют, вопросы непонятных начислений и получения этих денег не поясняют. После того, как мы сказали, что обратимся в следственные органы с целью разобраться с ситуацией, президент клуба Волокитин послал нас матом и сказал, что мы перешли какие-то границы. Мы отстаиваем права футболистов и хотим разобраться, наконец, в бардаке, который творится в "Авангарде" уже много лет. Насколько нам известно, недавний аудит по указанию губернатора тоже выявил многочисленные нарушения в ведении бухгалтерского учета. «Авангард» — это не частная лавочка, это бюджетный клуб, и мы хотим прозрачности и ответов на вопросы. В данный момент после выявления нарушений и после заявления о желании обращения в следственные органы мы опасаемся за свою жизнь, потому что до этого уже поступали намеки на угрозы от спортивного директора клуба Антона Воронцова", - цитирует Смирнова "Чемпионат".
Юрист бывшего футболиста "Авангарда" обвинил клуб в угрозах и финансовых махинациях
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