Форвард "Спартака-2" Сильванус Нимели, который получил приз лучшему легионеру Олимп-ФНЛ по итогам прошлого сезона, заявил, что пока не дорос до основного состава красно-белых.
"Я должен дорасти до основного состава. В "Спартаке" я вышел на новый уровень. Не сравнить с тем, каким был, когда только приехал. Но предстоит еще очень много работы. Я должен развиваться как профессионал", - цитирует Нимели ФК "Спартак".
Сильванус Нимели: я еще должен дорасти до основного состава "Спартака"
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