"Кража произошла в коттеджном поселке "Резиденция Лесной Городок": воры пробрались в дом его сына Антона в середине августа, пока тот находился за границей. По мнению потерпевших, грабители хорошо знали дом – они хоть и устроили сильный беспорядок, но смогли найти и вынести сейф, в котором находились деньги (около 10 тысяч евро), часы и ключи от нескольких автомобилей. Помимо ключей, там находились и документы на четыре машины – два "Мерседеса", "Шевроле" и "Тойоту", – сообщается в источнике.
Ранее Роман Авдеев рассказал, что он погасил долг "Торпедо" на сумму 1 миллиард рублей из своих собственных средств.
Семью владельца "Торпедо" Романа Авдеева ограбили на 10 тысяч евро
В Подмосковье ограбили семью владельца "Торпедо" Романа Авдеева, сообщает телеграм-канал "Мутко против".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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