Лишь 20 секунд продлилась пресс-конференция тренера "Химок" после поражения от "Торпедо"

Когда спешишь на последнюю электричку до Химок pic.twitter.com/E2ok749DCz — Руслан Абушкин (@abushkin) September 8, 2019

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги "Торпедо" обыграло "Химки".Встреча лидеров первенства ФНЛ сезона-2019/20 состоялась в воскресенье на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве и завершилась победой "автозаводцев" со счетом 1:0. Автором единственного гола на 17-й минуте стал Сергей Божин.Совсем короткой получилась пресс-конференция главного тренера "Химок" Андрея Талалаева. Она продлилась 20 секунд.После того, как ведущий представил Талалаева, специалист сказал: "Очень интересная игра двух лидеров ФНЛ. Первый тайм остался за командой хозяев, второй — за нами. Поздравляю хозяев с выигрышем. Если вопросов нет, до свидания, всего хорошего". Затем тренер подмосковной команды покинул пресс-конференцию.