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"СКА-Хабаровск" и "Енисей" назвали стартовые составы на матч 14-го тура ФНЛ

Стали известны состав команд на матч 14-го тура Футбольной национальной лиги "СКА-Хабаровск" — "Енисей", который состоится сегодня, 20 сентября, в Хабаровске, Начало — в 12:00 по московскому времени.

"СКА-Хабаровск": Обухов; Шляков, Зайцев, Суслов, Гаджимурадов, Кацаев, Никифоров, Квеквескири, Оанча, Базелюк, Кузьмичёв.

"Енисей": Филиппов; Бугаев, Рожков, Клещенко, Киреев, Песиков, Зотов, Ланин, Ломакин, Саркисов, Делькин.


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Теги: ФНЛ СКА-Хабаровск Енисей
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