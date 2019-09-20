"СКА-Хабаровск" и "Енисей" назвали стартовые составы на матч 14-го тура ФНЛ

Стали известны состав команд на матч 14-го тура Футбольной национальной лиги "СКА-Хабаровск" — "Енисей", который состоится сегодня, 20 сентября, в Хабаровске, Начало — в 12:00 по московскому времени.



"СКА-Хабаровск": Обухов; Шляков, Зайцев, Суслов, Гаджимурадов, Кацаев, Никифоров, Квеквескири, Оанча, Базелюк, Кузьмичёв.



"Енисей": Филиппов; Бугаев, Рожков, Клещенко, Киреев, Песиков, Зотов, Ланин, Ломакин, Саркисов, Делькин.