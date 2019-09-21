Президент Торпедо": спортивный городок в Лужниках - приоритетный вариант для домашних матчей

Спортивный городок в Лужниках — приоритетное место для проведения домашних матчей московского "Торпедо" во второй части сезона-2019/20, сообщила президент клуба Елена Еленцева.— Пока вопрос прорабатываем. Совершенно точно могу сказать, что это будет не на своем стадионе, планируем прощание с ареной на последней домашней игре этой части сезона. Прорабатывали несколько вариантов, приоритет — спортивный городок в Лужниках. Окончательную точку пока ставить не будем, потому что тема непростая. Все может поменяться.— Да, скорее всего, это будут какие-то московские стадионы.