"В связи с распространением недостоверной информации о якобы имевшем место инциденте с пожарной машиной, которая поливала болельщиков на трибуне воронежского Центрального стадиона профсоюзов во время проведения матча 1/16 финала розыгрыша Олимп-Кубка России "Факел" — "Арсенал", доводим до всех интересующихся следующее: в самом начале перерыва в матче на секторе активной поддержки нашей команды на Центральном стадионе профсоюзов произошло возгорание, которое несло в себе угрозу здоровью посетителей арены, располагавшихся в районе очага этого возгорания.
В связи с этим пожарным расчетом, дежурившим на стадионе, было принято решение ликвидировать возгорание своими силами и средствами. Возгорание было оперативно нейтрализовано, никто из болельщиков, успевших заблаговременно покинуть район открытого огня, в результате инцидента не пострадал", — говорится в заявлении "Факела".
"Факел" выступил с заявлением по поводу инцидента с болельщиками и водой
"Факел" прокомментировал инцидент, произошедший в перерыве матча 1/16 финала Кубка России против тульского "Арсенала" (1:2).
Фото: ФК "Факел"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»