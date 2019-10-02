Курский "Авангард" собрал деньги на лечение ребенка
Клуб ФНЛ провел благотворительную акцию.
Фото: официальный сайт ФНЛ
Курский клуб передал все cобранные на матче 15-го тура Олимп-ФНЛ с "Армавиром" деньги на лечение 6-летнего Миши Алябьева, который болен острым лейкозом и семье которого требуются средства на продолжение терапии в столичной клинике. Клуб также провел для болельщиков благотворительный аукцион, что помогло увеличить сумму помощи, сообщает официальный сайт лиги.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»