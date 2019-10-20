Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов прокомментировал поражение от "Чайки" (1:2) в 18-м туре ФНЛ.
"Более закономерным исходом матча была бы ничья. Может быть, злую шутку сыграло удаление у соперника. Оголили тылы, побежав вперед. Голы получаем очень простые. Могли и выиграть, но допускаем ошибки. У футболистов есть комплекс, нужна победа, чтобы почувствовать уверенность. Это вопрос психологии", - цитирует Булатова официальный сайт ФНЛ.
Булатов: более закономерным исходом матча была бы ничья
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