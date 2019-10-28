"Анжи" уволил главного тренера из-за неудовлетворительных результатов в ПФЛ

Руководство "Анжи" приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером Валерием Барминым в связи с неудовлетворительными результатами команды.Тренер "Анжи" Ренат Избулатов также покинет команду. Он написал заявление по собственному желанию, которое было принято руководством клуба.К ближайшим матчам команду будет готовить Артур Садиров. Он будет исполнять обязанности главного тренера "Анжи" в трех оставшихся до конца года матчах ПФЛ, сообщает официальный сайт клуба.