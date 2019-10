"Анжи" уволил главного тренера из-за неудовлетворительных результатов в ПФЛ

View this post on Instagram

«Анжи» завершил сотрудничество с Барминым Главный тренер «Анжи» отправлен в отставку. Руководство ФК «Анжи» приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером команды Валерием Барминым в связи с неудовлетворительными результатами команды. ? Тренер «Анжи» Ренат Избулатов также покинет команду. Ренат Рустамбекович написал заявление по собственному желанию, которое было принято руководством клуба. ? Мы благодарим Валерия Григорьевича и Рената Рустамбековича за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. ФК «Анжи» благодарен Валерию Бармину и Ренату Избулатову за то, что они приняли команду в тяжелый для клуба момент и добросовестно выполняли свои обязанности на протяжении 15-ти туров. К ближайшим матчам команду будет готовить Артур Садиров. Артур Умамудинович будет исполнять обязанности главного тренера «Анжи» в трёх оставшихся до конца года матчах Олимп-Первенства ПФЛ. ? После окончания осенней части сезона будет назначен новый главный тренер, который приступит к работе в период зимних сборов и будет готовить «Анжи» к оставшейся части чемпионата.