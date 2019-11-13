В матче 23-го тура первенства ФНЛ "Химки" дома уступили "Ротору" со счетом 0:2.
23 тур
Гол: Алейник, 53, Султонов, 61
Химки: Хомич, Тихий (Кухарчук, 62), Данилкин, Гапон, Филин, Трошечкин, Корян, Мендель, Полярус (Почивалин, 63), Дядюн (Скворцов, 46), Каменщиков (Алиев, 46)
Ротор: Нестеренко, Пискунов, Байрыев, Ненахов, Удалый, Евсеев (Песегов, 46), Ткачук, Султонов, Алейник (Николаев, 77), Фатуллаев, Муллин
Предупреждения: Султонов, 7, Тихий, 10, Каменщиков, 13, Филин, 36, Алейник, 38, Мендель, 60
"Химки" дома уступили "Ротору"
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