Генеральный директор "Химок" Василий Иванов прокомментировал высказывание главного тренера команды Андрея Талалаева после матча 23-го тура Футбольной национальной лиги с "Ротором", который состоялся накануне, 13 ноября, и завершился победой волгоградской команды со счётом 2:0.
"Ну а что он сказал? Всё правильно он сказал. А вы что думаете? Все видели, вчера были на игре все, мы проиграли 0:2", - цитирует Иванова "Чемпионат".
Гендиректор "Химок" прокомментировал слова Талалаева о судействе в пользу "Ротора"
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