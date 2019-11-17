Либерийский нападающий "Спартака-2" Сильванус Нимели рассказал, что для него ориентиром является полузащитник Зелимхан Бакаев, который сумел из второй команды пробиться в основной состав.
"Я регулярно выхожу на поле, стараюсь быть активным. Стараюсь быть последовательным и работать как профессионал. Да, конечно, я хочу играть в первой команде. Тут не о чем говорить. После получения приза лучшему легионеру ФНЛ я сказал себе: "Окей, это прекрасно". Это говорит о том, что я стал на один уровень сильнее. И конечно, когда ты усердно работаешь, то не должен ходить и говорить об этом всём вокруг. Пример Бакаева показателен. Тренеры всё сами видят. Они следят за мной, с нами работают большие профессионалы. Верю, что скоро наступит и моё время", - цитирует Нимели "Спорт Бизнес Online".
Форвард "Спартака-2" Нимели: пример Бакаева показателен. Тренеры всё сами видят
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