"СКА-Хабаровск" расстался с двумя футболистами

По обоюдному согласию завершены трудовые отношения с полузащитником Джелилем Асани (5 матчей) и нападающим Патриком Крузом (6 матчей, 1 гол - с пенальти ФК «Сахалин»).



«СКА-Хабаровск» благодарит Джелиля и Патрика за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/RnUKFmOAEF