"СКА-Хабаровск" расстался с двумя футболистами

По обоюдному согласию завершены трудовые отношения с полузащитником Джелилем Асани (5 матчей) и нападающим Патриком Крузом (6 матчей, 1 гол - с пенальти ФК «Сахалин»).— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) November 28, 2019
«СКА-Хабаровск» благодарит Джелиля и Патрика за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/RnUKFmOAEF
Ряды представителя ФНЛ покинули македонский полузащитник Джелил Асани и бразильский нападающий Патрик Круз. Договора с обоими футболистами расторгнуты по обоюдному согласию сторон.