Работники владивостокского "Луча" приостановили свою деятельность из-за долгов по зарплате.
"С 5 декабря работники ассоциации ФК "Луч" приостанавливают трудовую деятельность и обращаются за помощью к губернатору Приморского края Олегу Николаевичу Кожемяко.
Этот крик отчаяния к Вам — это, возможно, единственный шанс изменить сложившееся положение дел.
Некомпетентное управление предыдущего руководства привело к тому, что клуб имеет огромные долги и находится в шаге от банкротства. Эти проблемы не решены. Эти проблемы тянутся из года в год.
Наше обращение — не кляуза и не ябедничество, это обращение — крик души. Осознаем, что у Вас и так очень много неотложных, куда более важных дел, связанных с решением различных социально-экономических проблем в крае.
Но мы устали терпеть. Мы устали от пустых обещаний. Уже три месяца нам не выплачивается зарплата. Мы не можем работать без получения небольшой зарплаты и вынуждены приостановить трудовую деятельность с 5 декабря 2019 года, чтобы искать подработку для выживания. Также по этой причине будут отменены занятия в Центре подготовки юных футболистов, и более 300 детей останутся без тренировок.
Мы вынуждены обратиться лично к Вам за решением этого вопроса.
С надеждой и уважением к Вам, работники Ассоциации "ФК "Луч", — говорится в сообщении.
После 25 туров ФНЛ "Луч" занимает 15-е место в таблице ФНЛ, набрав 26 очков.
Сотрудники "Луча" объявили забастовку из-за долгов по зарплате
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