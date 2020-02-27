"Химки" разгромили "Тамбов" 7:0 и завоевали Кубок ФНЛ

В финальном матче Кубка ФНЛ на Кипре встретились "Химки" и "Тамбов".

Фото: vk.com/fckhimki_official

Матч прошёл при полном доминировании подмосковной команды, что напрямую отражается в счёте. "Химки" впервые в своей истории выиграли Кубок ФНЛ.



Кубок ФНЛ



Финал



"Химки" – "Тамбов" 7:0



Голы: Барков, 3, Корян, 13, Полярус, 32, 36, 54, Трошечкин, 38, Скворцов, 78



"Химки": Хомич (Генералов, 49), Тихий (Жумабеков, 48), Данилкин, Смирнов, Гапон, Корян, Полярус, Боженов, Мартусевич (Евдокимов, 65), Трошечкин (Засеев, 74), Барков (Жумабеков, 48)



"Тамбов": Киюртзидис (Чагров, 46), Хазиев, Глушицкий (Вовк, 40), Шляков, Хосонов, Кабахидзе, Горин, Дорожинский, Федчук, Мамтов, Меренчуков (Масленников, 56)



Предупреждения: Корян, 56