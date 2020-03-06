Стало известно место проведения матча 27-го тура первенства ФНЛ "Шинник" - "Ротор".
Как сообщает пресс-служба "Ротора", встреча пройдет на "Арене-Химки" 15 марта в 16:00 мск.
Напомним, стадиону "Шинника" в Ярославле запретили проводить после того, как стадион был недопущен к игре 1/4 финала Кубка России с "Уралом".
"Шинник" в таблице занимает 6-е место, набрав 40 очков. "Ротор" набрал 52 балла и находится на первом месте.
Матч "Шинник" - "Ротор" пройдет на "Арене-Химки"
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