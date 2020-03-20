"У нас великолепный президент, который в обиду не даст". Юран - ситуации с пандемией коронавируса

Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал, что спокойно относится к массовой закупке продуктов и медикаментов из-за ситуации с распространением коронавируса.

Фото: "СЭ"