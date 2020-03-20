"На днях у нас с женой состоялся разговор на кухне. Супруга настаивала, что мы должны ехать в супермаркет, закупаться. Я к этой ситуации отношусь более спокойно. У нас великолепный президент, который в обиду не даст. Уверен, с питанием и медикаментами проблем не возникнет. Так что это не конец света. Но массовые мероприятия нужно приостановить", - цитирует Юрана "Спорт-Экспресс".
Юран возглавил "Химки" в январе 2020 года.
В первенстве ФНЛ его команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 27 матчах.
На сегодняшний день известно, что во всем мире количество зараженных превысило отметку 277 тысяч человек. Число погибших достигает 11 500 человек, выздоровевших - 89 711.
В России известно о 251 случае заражения коронавирусом.
"У нас великолепный президент, который в обиду не даст". Юран - ситуации с пандемией коронавируса
Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал, что спокойно относится к массовой закупке продуктов и медикаментов из-за ситуации с распространением коронавируса.
Фото: "СЭ"
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