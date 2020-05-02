- В сегодняшней ситуации это единственно верное решение. Приоритеты обусловлены ситуацией, в которой оказалась вся страна. И не может один вид деятельности, которым в данном случае является профессиональный футбол и профессиональный хоккей, жить обособленно.
Спорт тоже должен быть социально ответственным, жить вместе со всей страной и показывать пример того, что мы солидарны, – приводит слова министра РИА Новости.
Напоминаем, что владивостокская команда, выступающая в ФНЛ, перестанет получать финансирование из бюджета края. "Луч" перейдет в 3-й дивизион и сохранится Центр подготовки юных футболистов.
Такое решение связано с распространением коронавируса в России. Деньги, которые предназначались на профессиональный спорт, будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Такую же учесть ждёт ХК "Адмирал", выступающий в КХЛ.
"В сегодняшней ситуации это единственно верное решение". Матыцин - о снятии "Луча" с ФНЛ
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал снятие владивостокского "Луча" с первенства ФНЛ.
Фото: Sportbox
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