- Я вырос в академии "Спартака", для меня это не пустой звук. Поэтому, конечно, хочется сыграть в главной команде.
Однако тут не всё зависит от меня. Для меня очень важно прогрессировать и развиваться, а не топтаться на одном месте. Поэтому я бы сказал так: мне нужно дебютировать в РПЛ.
В этой связи особенно обидно, что не получилось доиграть чемпионат, потому что с "Торпедо" у нас были все шансы. В то же время не стал бы исключать и свой отъезд в зарубежный чемпионат. Пусть пока это будет не топ-лига, - приводит слова Руденко Чемпионат.
Ранее сообщалось, что 21-летний нападающий был близок к тому, чтобы продолжить карьеру на правах аренды в московском "Динамо" или в "Рубине", но переход сорвался после смены наставников в этих клубах.
Также известно, что Руденко до сих пор в списках "Динамо", также в игроке заинтересован тульский "Арсенал".
В завершившемся досрочно сезоне ФНЛ за московское "Торпедо" Руденко провел два матча и забил один гол, за "Спартак-2" форвард сыграл в этом сезоне 23 игры и забил 13 голов. Контракт Руденко со "Спартаком" рассчитан до лета 2021 года.
Руденко: хочется сыграть в главной команде, но не стал бы исключать отъезд в зарубежный чемпионат
Форвард московского "Спартака-2" Александр Руденко, выступавший за "Торпедо" на правах аренды, поделился мыслями о перспективах развития своей футбольной карьеры.
Фото: Spartak.com
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