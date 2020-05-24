- Лига чемпионов. Я это сказал еще тогда, когда мы стали чемпионами области. Друзья покрутили пальцем у виска: ну ладно, хорош! Хотя я вроде бы не пил. А теперь они уже начинают задумываться, - приводит слова Чайки Sportbox.
В досрочно завершившемся сезоне ФНЛ "Чайка" заняла 10-е место с 38 очками в активе.
Сезон РПЛ планируется возобновить 21 июня.
Владелец "Чайки": конечная цель проекта - Лига чемпионов
Президент клуба из села Песчанокопское Ростовской области Андрей Чайка ответил на вопрос о конечной цели своего проекта.
Фото: ФК "Чайка"
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