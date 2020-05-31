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Глава федерации футбола Омска: надо вторую лигу не губить, а помогать ей

Глава федерации футбола Омска Александр Ивченко выразил мнение о реформе ПФЛ.
Фото: Коммерческие вести
- Отмена зоны Восток в ПФЛ? Если бы мне кто-то раньше такое сказал, я бы его за сумасшедшего принял.

Николай Толстых из регионов не вылезал. Встречался с губернаторами, приводил аргументы, убеждал. Он только в Омске был четыре раза. А сидеть в Москве и рассуждать... В Улан-Удэ построили шикарный стадион - команды нет. В Ангарске отремонтировали арену, больше десяти тысяч вмещает - команды нет.

Мальчишки в итоге не видят перспективы в занятиях спортом, у них нет перед глазами команды, куда стремиться. Ну, закроем ПФЛ и что? Где станут ребята профессиональную карьеру начинать? Сразу в первой лиге? Это очень тяжело.

А после смерти клубов, я вас уверяю, следующий шаг - закрытие футбольных школ. Тоже начнутся разговоры — зачем их содержать, для кого готовить, у нас же команды в городе нет. Надо вторую лигу не губить, а помогать ей, - приводит слова Ивченко СЭ.

РФС одобрил реформы Кубка России и ПФЛ. Что они из себя представляют и к чему это приведёт?

Количество команд в ПФЛ по сравнению с началом века упало почти вдвое - было более сотни, а теперь 61.

На большей части территории страны профессиональных команд почти нет. Из зоны "Восток" четыре года подряд никто не выходит в ФНЛ, а играет там всего 6 команд.

13 февраля РФС одобрил расформирование зоны "Восток" и перевод клубов, которые большую часть бюджета тратят на переезды, в другие зоны. "Иртыш" планировал выйти в ФНЛ, "Луч" скорее всего потеряет профессиональный статус. Возможно останется всего 5 клубов.

- Это тактическое промежуточное решение. Оно нужно, чтобы сохранить клубы на Дальнем Востоке и в Сибири. Без объединения мы можем потерять клубы и футбол там, - утверждает глава РФС Александр Дюков.

Известно, что иркутский "Зенит" полгода не выплачивает зарплаты футболистам и все деньги направляет на оплату поездок на матчи. Команде обещали бюджет 52 миллиона, но перечислили только 37.


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Теги: ПФЛ
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