Экс-наставник "Луча" Валерий Петраков рассказал, что дальневосточный клуб рассчитался по задолженностям перед тренерами и игроками.
Напомним, весной стало известно, что "Луч" снимается с ФНЛ и переводится в третий дивизион. Это произошло из-за того, что правительство решило прекратить финансирование клуба.
- Всех уже рассчитали, прислали документы. Никаких задолженностей по зарплатам нет, - приводит "Р-Спорт" слова Петракова.
По итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ "Луч" занял 16-е место.
"Луч" погасил долги по зарплате
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