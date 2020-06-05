- Моя главная мысль - зарплаты в РПЛ и ФНЛ не сопоставимы. А все подумали, что я на 400 тысяч рублей прожить не могу. Все набросились на меня, что мне мало двух миллионов - это вообще бред, никогда в жизни таких денег я не получал, - цитирует Темникова Чемпионат.
После высказывания защитника "Нижнего Новгорода" об урезании зарплат футболистов ожидаемо посыпались комментарии в социальных сетях. Большинство любителей футбола нашли такое сравнение зарплат оскорбительным.
31-летний Иван Темников выступает за "Нижний Новгород" с 2019 года. Также в послужном списке защитника московское "Динамо", "Рубин", "Сатурн", "Томь".
Темников прокомментировал свои слова о зарплатах футболистов
Защитник "Нижнего Новгорода" Иван Темников ответил на критику в свой адрес после высказывания об урезании зарплат футболистов.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
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