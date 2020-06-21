Об этом сообщает официальный сайт команды. Фролов будет тренировать голкиперов омского клуба с 1 июля.
Василий Фролов выступал за московское "Динамо", числился в основной команде с 2007 года, однако уже в 2009-м принял решение завершить профессиональную карьеру. Сейчас ему 34 года.
Внук Льва Яшина стал тренером вратарей в "Иртыше"
Внук легендарного советского вратаря Льва Яшина Василий Фролов заключил однолетний контракт с омским "Иртышом".
Фото: ФК "Иртыш"
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