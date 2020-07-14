Отметим, что по итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ автозаводцы стали четвёртыми, однако участия в стыковых матчах москвичи не принимали. Переходные игры по итогам текущего сезона были отменены в связи с пандемией коронавируса.
Игроки "Торпедо" палками поздравили Игнашевича с днём рождения (видео)
Главному тренеру московского "Торпедо" Сергею Игнашевичу исполнился 41 год.
Отметим, что по итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ автозаводцы стали четвёртыми, однако участия в стыковых матчах москвичи не принимали. Переходные игры по итогам текущего сезона были отменены в связи с пандемией коронавируса.
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