Тренер "Чертаново" отверг предложение "Оренбурга" и продлил свой контракт

"Чертаново" объявило о продлении контракта с главным тренером команды Игорем Осинькиным. Клуб отметил, что специалист отклонил предложение возглавить команду от "Оренбурга".

Фото: ФК "Чертаново"

"Осинькин действительно имел очень достойное предложение от ФК "Оренбург", но предпочёл остаться в "Чертаново", - сообщается в "Твиттере" клуба.



Новый контракт Осинькина рассчитан до июня 2022 года. В досрочно завершенном сезоне ФНЛ команда под его руководством заняла третье место.



"Оренбург" покинет Премьер-Лигу, за два тура до финиша команда потеряла шансы выбраться из зоны вылета.