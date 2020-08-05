Состоялась жеребьёвка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ Клубы ФНЛ узнали своих соперников по матчам 1/64 финала Кубка России-2020/2021. Фото: Sportbox РФС провёл жеребьёвку для команд, представляющих второй по рангу дивизион. Определились также хозяева полей матчей. Отметим, что матчи 1/64 финала будут проходить 26 августа.В предыдущем розыгрыше турнира победителем стал петербургский "Зенит". Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 13:42 Опубликовал: Антон Мозговой Теги: Кубок России Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5