Напомним, встреча второго тура ФНЛ завершилась вничью (1:1).
"У нас нет проблем со структурой игры. В сегодняшней игре маловато было ударов по воротам. В то же время самоотдача и уровень мастерства нам понравились. Не хватает только остроты.
Речи о разочаровании на данный момент не идет", - приводит слова тренера сайт ФНЛ.
После двух туров ФНЛ автозаводцы занимают 19 место с одни заработанным очком. "Спартак-2" с 4 заработанными баллами расположился на шестой строчке.
Отметим, что в прошлом сезоне команда Игнашевича стала четвёртой по итогам досрочно завершённого турнира, но в связи с отменой стыковых матчей москвичи не имели возможность подняться в РПЛ.
Игнашевич - о ничьей со "Спартаком-2": речи о разочаровании на данный момент не идет
Наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич прокомментировал результат матча с фарм-клубом московского "Спартака".
Фото: ТАСС
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