В раздевалку клуба "Сахалинец", который был основан блогером Михаилом Литвиновым, привели настоящего медведя.
Видео можно посмотреть здесь (предупреждение: видео содержит ненормативную лексику)
На видео видно, что игроки в испуге убегают от животного. Однако, когда они поняли, что он ручной, покормили и погладили его.
У инстаграма клуба более 777 тыс. подписчиков.
В раздевалку клуба "Сахалинец" привели медведя
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