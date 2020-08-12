В раздевалку клуба "Сахалинец" привели медведя

В раздевалку клуба "Сахалинец", который был основан блогером Михаилом Литвиновым, привели настоящего медведя.

Видео можно посмотреть здесь (предупреждение: видео содержит ненормативную лексику)

На видео видно, что игроки в испуге убегают от животного. Однако, когда они поняли, что он ручной, покормили и погладили его.

У инстаграма клуба более 777 тыс. подписчиков.

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