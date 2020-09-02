В "Крыльях Советов" начнут платить зарплату за показанные результаты

Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий рассказал о новом принципе выплаты зарплаты в клубе.

Фото: "Крылья Советов"

Как сообщает Калакуцкий, этот метод начнёт действовать в ближайшее время.



Зарплата футболистов будет зависеть не от соблюдения условий контракта, а за достижения на поле.



После шести туров ФНЛ "Крылья Советов" занимают 13-ю строчку с семью очками.



Источник: ГТРК Самара