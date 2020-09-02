Как сообщает Калакуцкий, этот метод начнёт действовать в ближайшее время.
Зарплата футболистов будет зависеть не от соблюдения условий контракта, а за достижения на поле.
После шести туров ФНЛ "Крылья Советов" занимают 13-ю строчку с семью очками.
Источник: ГТРК Самара
В "Крыльях Советов" начнут платить зарплату за показанные результаты
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий рассказал о новом принципе выплаты зарплаты в клубе.
Фото: "Крылья Советов"
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