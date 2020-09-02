Гендиректор "СКА-Хабаровск" отреагировал на слова губернатора Дегтярева о возвращении в РПЛ

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев прокомментировал слова губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о возвращении команды в РПЛ.

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Для всех нас - ребят, тренерского штаба, администрации клуба - это вызов, которого мы все ждали, к которому готовились. И теперь при поддержке Михаила Владимировича будем стремиться к её выполнению на радость нашим болельщикам, - цитирует Кандалинцева пресс-служба клуба.



Алексей также отметил, что в команде эту новость приняли с воодушевлением. По словам руководителя клуба, в межсезонье была проведена хорошая работа по усилению команды, поэтому СКА ждет интересная борьба за поставленную задачу.



В текущем сезоне ФНЛ "СКА-Хабаровск" идёт на шестом месте после шести туров, набрав 12 очков.