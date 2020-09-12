Сообщается, что тесты дали отрицательные результаты. Команда продолжает находиться в Ярославе.
"Енисей" имеет в активе 14 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице в ФНЛ.
В следующем туре красноярский клуб сыграет против "Шинника". Встреча намечена на сегодня.
"Матч ТВ"
Игроки и тренеры "Енисея" сдали повторные тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат
4 футболиста и 2 тренера "Енисея" сдали повторные тесты на коронавирус.
Фото: © ФК "Енисей"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!