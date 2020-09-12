Игроки и тренеры "Енисея" сдали повторные тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат

4 футболиста и 2 тренера "Енисея" сдали повторные тесты на коронавирус.

Фото: © ФК "Енисей"

Сообщается, что тесты дали отрицательные результаты. Команда продолжает находиться в Ярославе."Енисей" имеет в активе 14 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице в ФНЛ.В следующем туре красноярский клуб сыграет против "Шинника". Встреча намечена на сегодня.